Una gita fuori porta, l’immancabile pranzo oppure la classica grigliata. Ma anche l’occasione per visitare musei. O di restare in poltrona, a casa, magari con gli amici a guardare la partita.

Dopo la Pasqua, si rinnovano i “rituali” degli italiani per il lunedì dell’Angelo alias Pasquetta.

Secondo Coldiretti e Cia saranno più di 6 milioni gli italiani che sceglieranno di sedersi con amici e parenti al ristorante e oltre un milione e mezzo quelli che sceglieranno invece il pranzo in agriturismo.

A TAVOLA – Per residenti e turisti in Sardegna – dove il cielo resterà sereno, anche se velato da nuvole, con temperature massime attorno ai 20 gradi - la scelta è “green” e all’insegna della tradizione, sottolinea Coldiretti.

In tavola i capisaldi: maialetto allo spiedo, agnello, capretto da abbinare a carciofo, favette, cardo, asparagi selvatici, olive. E, ancora, pardule, seadas, formaggelle. Tra i menu degli agriturismo spiccano anche salumi, prosciutti locali, verdure sott'olio, l'immancabile pecorino, ma anche panada con verdure o carne. Tra i primi piatti prevale la pasta fatta in casa, culurgiones, ravioli, lorighittas, tagliatelle, fregula, maccarrones de busa, cannisones. Non mancano i menù per vegetariani e vegani. O le specialità di pesce.

Malgrado gli aumenti «anche quest'anno registriamo la forte richiesta dei prodotti 'made in Sardinia', immancabili nelle tavole dei sardi e nelle strutture agrituristiche - sottolinea il presidente Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu - questo certifica ancora una volta quanto i nostri prodotti abbiano un alto valore sia per la loro grande qualità che per l'enorme varietà dei piatti della nostra tradizione».

I RINCARI – Ma i rincari si sentono: «L'ultimo dato Istat ci dice che in Sardegna i prezzi di cibi e bevande sono saliti in media del 14% su base annua - spiega il presidente di Adiconsum Sardegna Giorgio Vargiu - sono aumentati i prodotti tipici della Pasqua. Per l'agnello la forbice è tra i 15 e i 18 euro, l'anno scorso costava tra il 15 e il 20% - prosegue - il prezzo delle colombe, tradizionale dolce, è salito circa del 30%, mentre un uovo di cioccolato da 350/400 grammi costa tra 12 e 19 euro, 10/15% in più».

MUSEI APERTI – Per quanto riguarda il dopopranzo, molti punteranno sulla cultura. A Cagliari apertura straordinaria per la Galleria Comunale d'Arte, il Palazzo di Città e il Museo d'Arte Siamese Stefano Cardu, nel consueto orario di apertura e secondo la tariffazione vigente, «per consentire ai cittadini cagliaritani e ai numerosi turisti arrivati in città in questi giorni, di visitare le Collezioni civiche permanenti e le mostre temporanee».

Ma sono moltissimi i musei e i luoghi di offerta culturale che terranno aperte le loro porte in tutte le province dell’Isola.

PISA-CAGLIARI – E poi lo sport, con la sfida tra Pisa-Cagliari, un altro spareggio playoff, con fischio d’inizio alle ore 18, con diretta tv su Sky Sport (202 e 251); diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN ed Helbiz Live.

CONTROLLI – Sulle strade previsti numerosi controlli straordinari delle forze dell’ordine, per vigiliare su spostamenti e sicurezza.

Nel Nuorese, ad esempio, saranno oltre settanta i presidi presenti sul territorio, mentre nel Sassarese la Polizia locale rafforzerà i controlli, anche con il telelaser, che sarà operativo sulla S.S. 200 (Sassari-Sorso), nella S.P. 18 Bancali, nella S.P. 42 Campanedda, in via de Martini, via Domenico Millelire, via Prati, via Budapest, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, viale Porto Torres, via Ottava (ex 131).

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata