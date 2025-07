È stata attivata la convenzione tra la Regione e i vigili del fuoco per la campagna estiva antincendi boschivi 2025.

Tra i firmatari, oltre all'assessora della Difesa dell'ambiente Rosanna Laconi, il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, il comandante del Corpo forestale Gianluca Cocco, e il direttore generale della Protezione civile, Mauro Merella.

«La convenzione rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la prevenzione, il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi - afferma l'assessora Laconi – garantendo rapidità d'intervento in una stagione estiva che si preannuncia ad alto rischio per gli incendi boschivi. L'azione coordinata e tempestiva di tutte le forze in campo impegnate nella Campagna AIB è fondamentale per tutelare la popolazione, l'ambiente e il patrimonio boschivo dell'Isola». L'accordo definisce un articolato piano operativo interforze per fronteggiare gli incendi boschivi, rurali e in aree di interfaccia urbano-rurale sull'intero territorio regionale, rafforzando la collaborazione e la sinergia tra enti statali e regionali.

La Regione Sardegna finanzia le attività previste con 1,6 milioni di euro, destinati a personale, mezzi e attrezzature dei vigili del fuoco. Tra i principali obiettivi della convenzione il potenziamento delle squadre operative dei vigili fino al 31 agosto, con attivazione di 8 basi stagionali nei territori a maggior rischio: Pula, Castiadas, Arbus, San Teodoro, Orosei, Terralba, Valledoria, e per la prima volta, Carloforte.

