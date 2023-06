È un bilancio estremamente positivo, quello tracciato dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna a conclusione degli eventi che hanno interessato i comuni di Iglesias, Carbonia, Domusnovas, Nuxis, Gonnesa, Pau e Guspini, in occasione della XV edizione della Giornata nazionale delle Miniere.

Successo di interesse e di pubblico a Buggerru per l'esordio stagionale della rassegna "Open your mine", che ha fatto registrare il pienone al Museo del Minatore, e tantissime presenze sia alla Galleria Henry che ai trekking organizzati per l'occasione. Centinaia di presenze sono state registrati in tutti gli eventi direttamente organizzati o patrocinati dal Parco Geominerario.

Tra quelli più significativi è stata particolarmente apprezzata l'iniziativa svolta a Porto Flavia (Iglesias), dove è stata depositata una corona di fiori in memoria di Vittorio Piras, minatore scomparso nel 1959 a seguito di in un tragico incidente. Analoga iniziativa nel sito minerario di Sa Marchesa (Nuxis), che ha visto commemorare e ricordare tutti i minatori deceduti nella miniera. Molto partecipate si sono rivelate anche le visite a Pozzo Sella nella miniera di Monteponi (Iglesias) e gli incontri con gli studenti nella sede dell'Associazione Mineraria Sarda, così come le visite alla miniera di Montevecchio (Guspini) in compagnia degli ex minatori dell'associazione "Sa Mena". Non sono state da meno le iniziative promosse al Museo dell'Arte Mineraria e Mumisa dell'Iss Asproni - Fermi (Iglesias), quelle al Museo del Carbone nella Grande Miniera di Serbariu (Carbonia) e le visite al Museo e al Parco dell'Ossidiana "Sa perda Crobina" (Pau, Oristano).

Decine e decine di appassionati sono rimasti incantati davanti alla mostra fotografica "Decauville e treni di miniera" (Domusnovas), mentre è andato subito sold out il trekking da 35 posti organizzato sull'antico sentiero minerario domusnovese de Sa Strada e su Vagoni anticamente percorso dalla decauville (carica di minerali di piombo e zinco) che attraversava anche la grotta di San Giovanni Battista, l'ipogeo carrozzabile più lungo al mondo. Il successo di pubblico si è esteso anche al trekking sul monte San Giovanni ed alle iniziative organizzate al Villaggio Normann (Gonnesa) dove è stata inoltre presentata la guida "Sentieri della Memoria, un viaggio tra natura e storia nei villaggi minerari di Gonnesa e Iglesias". La guida raccoglie, tra l'altro, 48 chilometri di sentieri in corso di accatastamento da parte della Res, la Rete Escursionistica della Sardegna.

