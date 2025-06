Sedici appuntamenti da nord a sud dell’Isola per celebrare la Giornata mondiale dell’Ambiente e degli Oceani: la Sardegna partecipa alla mobilitazione nazionale di Plastic Free con un numero record di iniziative posizionandosi prima, seguita da Venero e Lombardia.

La sensibilità dei volontari dell'associazione, dunque, ancora in prima linea per liberare spiagge, aree verdi e luoghi pubblici da migliaia di chili di plastica e rifiuti e informare quante più persone possibili delle dannose conseguenze dell’inquinamento sulla salute e su quella del Pianeta.

«Salvare il Pianeta – sottolinea il presidente nazionale Luca De Gaetano – non è impossibile, ma serve l’aiuto di tutti. Il lavoro quotidiano dei volontari di Plastic Free e di tutti coloro che adottano comportamenti responsabili e sostenibili è un segno tangibile di come questa sia l’unica strada percorribile se si vuole ancora bene alla natura. Per questo invitiamo i cittadini volenterosi, di tutte le età, a prendere parte alle nostre iniziative. Partecipare è semplicissimo: basta cercare sulla pagina Eventi del sito www.plasticfreeonlus.it l’appuntamento più vicino e iscriversi gratuitamente».

Un weekend di clean-up che vedrà impegnati i volontari, sabato 7, a Cagliari, Iglesias, Sardara, Castelsardo, Sennori, Sorso, Stintino e Usellus. Il giorno successivo, domenica 8 giugno, previsti gli eventi di Aglientu, Arzachena, Sassari, Tempio Pausania, Assemini, Sestu, Nuoro e Oristano.

A coordinare le iniziative, Maria Francesca Carone, referente Plastic Free per la Sardegna, che insieme al vice Andrea Pigato, esprime grande soddisfazione per questo traguardo.

«Siamo la regione con il numero maggiore di eventi , seguiti da Veneto e Lombardia. Un sentito grazie ai referenti Plastic Free per l’impegno e la passione con cui hanno organizzato le giornate di cleanup, contribuendo concretamente alla tutela del nostro territorio – spiega Carone - Si ringraziano anche le amministrazioni comunali che hanno concesso il patrocinio, dimostrando sensibilità e attenzione verso l’ambiente e il bene comune. Invitiamo i cittadini a partecipare».

© Riproduzione riservata