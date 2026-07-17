È Muravera la località della Sardegna che in questa giornata infernale dell’estate 2026 ha fatto registrare la temperatura più elevata, secondo le rilevazioni della rete dell’Arpas: il termometro ha raggiunto 47,3 gradi. Un decimo in più rispetto al picco registrato ieri a Ollastra, con 47,2.

Sul podio di questa classifica “infernale” – acuita dal vento – si piazzano a pari merito, al secondo posto, Uta-Santa Lucia e Osini (in Ogliastra), con 46,9 gradi.

Rilevante anche la temperatura registrata dalla stazione di Cagliari-Pirri, che ha segnato una massima di 45,4 gradi.

Stando alle tabelle, ancora in aggiornamento, sono una quindicina le zone che oggi hanno fatto registrare temperature massime sopra i 45 gradi.

Orani si conferma paese fornace, con 45,8 gradi, Siliqua è arrivata a 45,4, Decimomannu a 45,2. A quota 45 sono arrivate le colonnine di Dorgali e Oliena.

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