Grave incidente stradale questa sera sulla strada provinciale 59, tra Abbiadori e Porto Cervo.

Intorno alle 19,30, per cause ancora da accertare, una motocicletta è volata fuori strada: il conducente è rimasto ferito. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dell’elicottero dell’Areus, che ha effettuato il trasferimento d’urgenza in ospedale.

I vigili del fuoco di Arzachena hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto anche i carabinieri e i volontari del 118.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata