S’intitola “Note in Danza: Un Viaggio Emozionale tra Musica e Movimento”, lo spettacolo che domenica prossima, 29 giugno, vedrà la danza protagonista della serata, «un viaggio emozionale tra musica e movimento – scrivono gli organizzatori - un'occasione per celebrare il talento e la passione dei giovani artisti». Si esibirà dunque l'Arzachena Ballet School, nata dall'esperienza di Aristeia Danza che, guidata da Nathalie Chiodino, «ha compiuto un importante passo avanti nella propria offerta formativa grazie alla ballerina professionista Zaira Masala, diplomata al MAS di Milano. Tale collaborazione ha permesso alla scuola di elevare ulteriormente i propri standard, offrendo oggi un percorso più completo e di alta formazione, motivo per cui è stato scelto il nuovo nome che meglio ne rappresenta l’identità artistica».

A completare lo spettacolo, la Buzzing Jars Band, un ensemble di fiati e percussioni nato dall’Orchestra Sinfonica del Teatro Lirico di Cagliari. Con un repertorio che spazia dal jazz al rock, la band «porterà sul palco un’energia travolgente, accompagnando le coreografie con arrangiamenti vivaci e coinvolgenti. La loro presenza trasformerà "Note in Danza" in un’esperienza sensoriale indimenticabile».

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Arzachena e la collaborazione della Fondazione Bernardo De Muro, custode della Tradizione Lirica e Promotrice della Cultura, intitolata al celebre tenore sardo, la quale, in questa occasione, concretizza il suo impegno nel sostegno a "Note in Danza", unendo la tradizione musicale alla modernità della danza.

Lo spettacolo, è in programma per domenica 29 giugno alle ore 21:00, in Piazza Risorgimento ad Arzachena.

