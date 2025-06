Alle dimissioni dalla Commissione di controllo della società in house Maddalena Ambiente, ed alle critiche mosse all’Amministrazione comunale per l’aumento della Tari (+ 17% in due anni), da Stefano Cossu, ex componente ed ex delegato dell’Amministrazione del sindaco Fabio Lai, ora passato all’opposizione, risponde il sindaco, sottolineando il fatto che queste dimissioni siano arrivate «dopo oltre un anno dalle dimissioni dalla maggioranza, senza aver mai esercitato di fatto questa funzione.

L’unico atto formale – scrive il sindaco Lai - attraverso il quale esercita il diritto/dovere di verifica riporta, infatti, la data del 23.05.2025». Lai aggiunge che «il Consigliere Cossu dichiara di non essere mai stato ascoltato, anche se agli atti non risulta nessuna istanza da lui formalizzata sul tema né interventi registrati in consiglio, dimenticando fra le altre cose che, in passato ha votato favorevolmente gli aumenti Tari».

Il sindaco Lai contesta poi a Cossu che, pur essendosi dimesso da tempo «rappresenta la maggioranza ed il Sindaco all’interno dell’Unione di Comuni, poltrona che continua a tenersi stretta». Stefano Cossu è attualmente collaboratore dell’Ufficio di gabinetto dell’assessore Franco Cuccureddu, presso l’Assessorato Regionale al Turismo.

