Terribile incidente questo pomeriggio a Olbia, lungo la strada che collega la città gallurese a Golfo Aranci.

All’altezza del bivio per Santa Mariedda una Bmw si è scontrata frontalmente con una Volkswagen per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente un’invasione di corsia.

Quattro le persone coinvolte, tutte ferite: due in gravissime condizioni sono finite in ospedale in codice rosso, gli altri due feriti sono in condizioni meno preoccupanti.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, oltre al personale del 118, Vigili del fuoco e Polizia locale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata