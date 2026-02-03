Inizierà il 13 marzo il processo a carico di Gianluca Vacchi per i presunti abusi edilizi rilevati nella sua villa, in costruzione a Pantogia, Porto Cervo. Questa mattina la giudice del Tribunale di Tempio, Federica Lunari, in udienza predibattimentale, ha stabilito che ci sono gli elementi per andare a giudizio, come aveva chiesto il procuratore Gregorio Capasso. Tra le contestazioni c’è la violazione presunta del vincolo idrogeologico.

Vacchi, in ottemperanza ad una prima ordinanza di demolizione del Comune di Arzachena ha già ridotto i volumi in eccesso eliminando alcuni locali. Vacchi avrebbe anche ottenuto il nullaosta idrogeologico del Corpo Forestale. Il processo è anche a carico dell’impresario Giovanni Maria Filigheddu, di Arzachena, e del progettista Giovanni Faggioli (difesi dagli avvocati Gian Comita Ragnedda, Giampaolo Murrighile, Fabio Varone, Giuseppe Angotta e Cristina Mela).

Il Tribunale di Tempio ha respinto la costituzione di parte civile di una associazione ambientalista.

