È in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione di sgombero a Cala Grande, nota come Valle della luna, luogo in cui risiede stabilmente – nelle grotte caratteristiche del luogo o nelle tende – un gruppo di persone eredi di una vasta comunità hippie che da decenni occupa l’area.

Nell’operazione sono coinvolti i carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo forestale e la polizia locale di Santa Teresa. La retata è mirata al contrasto di reati in materia di sostanze stupefacenti ma anche in tema ambientale. Nella zona, infatti, dilaga l’abbandono dei rifiuti come denunciato anche da numerosi visitatori. Non solo, all’interno delle grotte sarebbero stati costruiti diversi manufatti abusivi. Circa trenta persone hanno ricevuto la contravvenzione.

Valle della Luna si trova a Capo Testa, territorio di Santa Teresa, proprio di fronte alla Corsica e affacciata sulle Bocche di Bonifacio: è uno dei luoghi più suggestivi della zona nord occidentale della Sardegna.

Da metà anni Settanta c’è una comunità che vive in tende e grotte e che non è mai stata vista di buon occhio dalla popolazione locale, non sono mancate in passato spedizioni punitive e risse.

