Voleva fare una sorpresa alla compagna, era andato in un albergo olbiese in avanscoperta per prenotare un fine settimana nella spa e regalare il pacchetto benessere. Ma per un uomo di 40 anni non è stata una bella idea. Infatti, mentre prendeva informazioni sul centro benessere dell’hotel e sui costi di un weekend con la Jacuzzi, ha visto arrivare nella sala colazioni la compagna con un amico.

I due conversavano amabilmente e con grande confidenza, appena scesi nella hall dalle camere. E così è partito il putiferio finito in un fascicolo aperto dalla Procura di Tempio.

Il protagonista del “sopralluogo” nell’albergo è andato su tutte le furie e la compagna, imperturbabile, gli ha confermato che la persona insieme al lei era l’amante.

Stando alle indagini ancora in corso è finita a ceffoni e la “vittima” della sorpresa in hotel sarebbe anche parte lesa del reato di lesioni.

