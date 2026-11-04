Arzachena ha già scelto il protagonista del prossimo concerto di Capodanno. La Giunta comunale ha approvato il progetto artistico per lo spettacolo del 31 dicembre, che accompagnerà l'arrivo del 2027. Il nome del cantante non è stato ancora reso pubblico. La decisione è contenuta nella deliberazione numero 322 del 2 novembre, approvata all'unanimità dall'esecutivo guidato dal sindaco Roberto Ragnedda. Si tratta, secondo quanto riportato nell'atto, di un protagonista della musica italiana contemporanea, con una carriera consolidata, numerosi successi discografici e una forte capacità di richiamare pubblico. Il programma prevede oltre tre ore e mezza di musica, con uno spettacolo che comprenderà anche i fuochi d'artificio.

Arzachena punta così a rinnovare una tradizione di grandi eventi musicali che negli ultimi anni ha portato sul territorio artisti di primo piano. Dal Capodanno 2020 con Marracash a quello del 2026 con Achille Lauro, passando per i concerti di Pasquetta con Daniele Silvestri, Tiromancino, Mr. Rain, Mara Sattei, Clara, Coez e Fedez. Nel 2022, per il centenario del Comune, si era esibita Fiorella Mannoia.

L'obiettivo dell'Amministrazione è richiamare visitatori anche da fuori Sardegna, sostenendo commercio, ristorazione e ricettività durante l'inverno. Il concerto di San Silvestro rappresenterà dunque un nuovo appuntamento nella programmazione degli spettacoli di richiamo nazionale, con l'intenzione di rafforzare la presenza turistica anche al di fuori della stagione estiva.

© Riproduzione riservata