Ci sarà la “perimetrazione di un’area di conservazione marina locale, all’interno della zona BS dell’AMP presso l’arenile di Rena Bianca, per garantire la completa tutela di un’area di grande valenza ecologica, che verrà delimitata con apposite boe con la presenza, inoltre, di cartellonistica dedicata sia in acqua che su terra con il fine di divenire una piattaforma di conoscenza della biodiversità per tutti i cittadini”.

Lo ha stabilito l’Amministrazione comunale, approvando il progetto “Seaty – area di conservazione marina locale”, finanziato nell’abito del contesto della campagna 30x30 Italia, lanciata e coordinata da Worldrise Onlus per proteggere almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030. Tutti i costi di implementazione e realizzazione del progetto saranno sostenuti dalla Worldrise Onlus grazie al supporto di Fastweb.

La Worldrise Onlus ha sede a Milano ed è un’associazione che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di sensibilizzazione che promuovono il cambiamento necessario a costruire un futuro migliore per il nostro Pianeta Blu. Il progetto “Seaty – aree di conservazione marina locale”, attraverso una strategia completa di pianificazione, abbraccia educazione, sensibilizzazione e ricerca scientifica favorendo la conoscenza dell’ambiente marino e la sua biodiversità. L’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta Falcone garantirà il supporto tecnico–logistico per la realizzazione del progetto.

