Rimini ha salutato per l’ultima volta il piccolo Samuel Imbuzan, il bambino di 11 anni morto nel tragico rogo del 31 agosto scorso a Bados, nel litorale di Olbia. Tantissimi coetanei hanno partecipato questo pomeriggio ai funerali di Samuel, amici e compagni di scuola che in lacrime hanno scortato la bara bianca sino alla chiesa dove si sono svolte le esequie. La sorella del bambino (che non era venuta in Sardegna per le vacanze) ha parlato davanti alla bara bianca: «Ora Samuel sei in ogni cosa che c’è intorno a me e lo sarai sempre». Gli insegnanti del piccolo hanno letto una lettera scritta dai suoi compagni. Il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, ha detto: «In quel momento non doveva essere lì».

Intanto anche oggi sono proseguite le indagini sull’incendio avvenuto il 31 agosto a ridosso della spiaggia di Bados. Il legale della famiglia Imbuzan, l’avvocato Antonello Desini, potrebbe intervenire presto per chiedere l'incidente probatorio su tutti gli oggetti sequestrati da Carabinieri di Olbia. Si parla del fornello e della bombola dai quali è partita la fiammata che ha ucciso il bambino.

