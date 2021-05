Un uomo e una donna di 35 e 40 anni sono stati denunciati dalla polizia della Questura di Sassari per interruzione di un servizio pubblico, danneggiamento, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti della Squadra volanti di Olbia sono intervenuti nei giorni scorsi per soccorrere il conducente di un autobus il quale, nonostante il supporto di un collaboratore, non è riuscito a fermare la coppia che, senza biglietto e in evidente alterazione psico-fisica dovuta dall’abuso di alcol, ha reagito in modo aggressivo alle contestazioni e per oltre mezz’ora ha bloccato il mezzo pubblico cercando di aggredire fisicamente l’autista, impedendogli di riprendere la guida.

I poliziotti hanno quindi identificato i due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, intimando loro di scendere per consentire il riavvio del servizio e portandoli poi in commissariato. Nel corso del tragitto hanno continuato ad avere un atteggiamento aggressivo tanto che si è reso necessario l’intervento del personale medico per somministrare alla coppia dei calmanti.

Solo dopo qualche ora, smaltiti gli effetti dell’alcol, hanno potuto lasciare gli uffici.

(Unioneonline/s.s.)

