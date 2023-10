Stanno per tornare in pista le centinaia di magliette bianche della pedalata ecologica “Teresa Meloni”, una delle più grandi biciclettate a livello sardo e nazionale, che in qualche edizione ha richiamato oltre 2000 partecipanti. Giunto al suo trentanovesimo anno l’evento, in programma domenica 15 ottobre con ritrovo alle 8 e partenza alle 9.30, è da sempre molto sentito in città e la attraversa, in un lungo percorso, che partirà (nuovamente) da Via Galvani e si concluderà con la consueta festa all’Anfiteatro del Parco Fausto Noce. Quest’anno la manifestazione - che da qualche tempo omaggia anche il ricordo di Simona Derosas, giovane scomparsa prematuramente - è dedicata all’associazione di volontariato AIDO e al suo quarantennale di attività ad Olbia.

«Ricordo quanto mi avesse colpito, al mio arrivo in città, scoprire l’esistenza di questa bella pedalata che è sempre un piacere presentare», ha detto Tetta Bullitta, presidente dell’organizzatrice Società ciclistica Terranova, «e che permette di vivere la città in maniera diversa». Veicolo di importanti messaggi ambientali e solidali, l’edizione 2023 si focalizzerà sul delicato tema della donazione di organi. «Siamo grati di partecipare alla manifestazione per festeggiare i 40 anni dell’Aido», ha detto il presidente Gerardo De Luca, presente insieme alla fondatrice Antonia Pinna, annunciando anche un imminente convegno. «Anche se non è facile portare avanti le iniziative, perché purtroppo manca il ricambio generazionale, ci preme ritornare a parlare nelle scuole affinché aumenti la sensibilizzazione al tema e si sfatino certi luoghi comuni come la paura delle donazioni».

Alla presentazione l’Assessora allo sport, Elena Casu. «È sempre emozionante parlare di una manifestazione, una delle più iconiche, che ha fatto la storia della città», ha detto, «e che ora porta il suo messaggio ambientale pari passo con la città che cambia e diventa sempre più sostenibile». Salvatore De Agustini, figlio di Teresa Meloni, ha auspicato che la Pedalata porti con sé anche un messaggio di pace e ha invitato ad esporre drappi bianchi lungo il percorso. Per iscriversi (c’è tempo fino a poco prima della partenza) occorre acquistare numero e maglietta. Le ricche premiazioni al Fausto Noce saranno animate dall’esibizione degli Estemporanea e del Coro Stellaria.

© Riproduzione riservata