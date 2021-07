Ennesimo sequestro di “tesori naturali” sottratti alle spiagge della Sardegna da turisti depredatori.

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Sassari in servizio presso l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, in sinergia con i finanzieri del Gruppo Olbia, hanno infatti scoperto, nascosti nel bagaglio di un 25enne francese che stava rientrando a casa dopo le vacanza, ben 8 kg di sabbia e ciottoli prelevanti, in barba ai divieti, da diversi litorali dell’Isola. Immediato è dunque scattato il sequestro e al giovane è stata inflitta una sanzione che potrà arrivare fino a 3.000 euro.

Controlli anche presso l’aeroporto “Alghero-Fertilia”, dove i militari della Compagnia di Alghero in servizio di vigilanza doganale, unitamente ai funzionari ADM di Sassari, hanno sottoposto a sequestro oltre 2 chilogrammi di ciottoli, trovati in possesso di un cittadino di nazionalità ungherese in partenza per Budapest.

Anche in questo caso il materiale è stato sequestrato (e verrà poi “riconsegnato” alle spiagge d’origine), mentre al turista è stata elevata la prevista sanzione.

