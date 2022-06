È stata ritrovata sana e salva la turista olandese che ieri mattina era scomparsa nella zona di Marinella a Golfo Aranci. L’allarme era stato dato dai familiari, in vacanza in un residence, e le ricerche erano state attivate dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia con il coinvolgimento di Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, il supporto delle unità cinofile e l'elicottero dei carabinieri decollato dal 10° Nucleo di Venafiorita, a Olbia, cui si è affiancato anche un altro elicottero dei Vigili del fuoco partito dalla base di Alghero. Numerosi cittadini, allertati dallo schieramento delle forze in campo, hanno preso parte alle operazioni e hanno infine segnalato la presenza della donna in un’area privata di via Marinella, nel mezzo della macchia mediterranea.

La 67enne era in stato confusionale ma non ferita. È stata riaccompagnata dai parenti: il marito, la figlia e il fidanzato di quest’ultima.

