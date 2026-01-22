Dopo il violento passaggio del ciclone Harry è stata ritrovata morta sulla spiaggia di Porto Taverna. Un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta è stato vittima della fortissima mareggiata, che nei giorni scorsi ha colpito duramente il litorale, e che potrebbe avergli impedito di orientarsi andando a sbattere sugli scogli. La conferma dal Presidente dell’Area Marina Protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo e Sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai. “ L’area è stata dapprima transennata per evitare che la tartaruga fosse oggetto di attacco da rapaci o cinghiali, in attesa della sua rimozione – spiega - È sicuramente morta a seguito delle fortissime mareggiate.” Rimozione alla quale ha provveduto l’AMP con la collaborazione dei Barracelli di Loiri Porto San Paolo. Il corpo dell’animale era stato rinvenuto casualmente ieri sera da un residente che ha immediatamente avvisato le autorità. La Caretta caretta, specie protetta e considerata vulnerabile nel Mediterraneo, è l’emblema della biodiversità marina. Eventi meteorologici estremi come il ciclone Harry aumentano il rischio di spiaggiamenti e mortalità per molte specie marine.

