10mila euro in contanti e vari documenti contenuti in un borsello dimenticato nel carrello di un supermercato. A trovarlo è stata una signora che – non avendo elementi per rintracciare il proprietario – lo ha consegnato al commissariato di Olbia.

I poliziotti si sono messi all’opera con le poche informazioni disponibili dato che, oltre alla rilevante somma di denaro, non c’erano riferimenti diretti al possessore ma solo due passaporti – uno portoghese e l’altro brasiliano – in quanto l’uomo, ma lo si scoprirà solo più tardi, ha doppia cittadinanza e nessuna dimora in città.

Grazie a un lavoro certosino di incrocio dei dati, gli agenti sono riusciti a contattarlo telefonicamente e a convocarlo in commissariato. Ricompensata la signora che ha ritrovato il borsello – che non voleva nulla ma alla fine ha ceduto di fronte alle insistenze del proprietario -, ha rivolto grandi ringraziamenti ai poliziotti.

