È morto questa mattina in ospedale l’uomo investito ieri lungo la provinciale 59, ad Arzachena.

La vittima è un turista di 62 anni. Ieri in tarda mattinata era a bordo strada con la sua Ferrari nei pressi di Cannigione, è sceso dall’auto ed è stato travolto da un veicolo che sopraggiungeva. Alla guida del mezzo, un uomo di quasi 90 anni che si è allontanato senza prestare soccorso. Rintracciato poco dopo dai carabinieri vicino alla sua abitazione, ha detto di non essersi accorto di aver investito una persona. Ora rischia di essere indagato per omicidio stradale.

Le condizioni della vittima non sembravano gravissime, era vigile quando i soccorritori lo hanno caricato in ambulanza per portarlo in ospedale a Sassari con un trauma cranico. Ma la situazione è precipitata nel giro di poche ore, questa mattina il decesso.

