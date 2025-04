I Carabinieri di Arzachena hanno identificato un pensionato di quasi novant’anni che oggi, stando alle indagini dell’Arma, si è reso protagonista di un episodio avvenuto nei pressi di Cannigione e ancora tutto da chiarire.

L’anziano automobilista avrebbe investito in tarda mattinata una persona che si trovava a bordo strada, sulla Provinciale 59, vicino ad una macchina sportiva extralusso. La vittima è stata sbalzata sull’asfalto e ora si trova nell’ospedale di Sassari per un trauma cranico, le condizioni del paziente sarebbero gravi ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Il responsabile dell’incidente si è allontanato senza prestare soccorsi, è stato fermato e identificato dai Carabinieri vicino alla sua abitazione.

Il pensionato rischia la contestazione di omissione di soccorso, ma non è escluso che non si sia accorto di avere investito una persona.

