Una veranda chiusa è andata a fuoco questo pomeriggio, nella frazione San Gavino a Budoni. Attorno alle 15, sono intervenute la squadra 14A della base estiva dei vigili del fuoco di San Teodoro e la squadra 9A del Distaccamento di Siniscola, dopo la segnalazione delle fiamme.

I vigili del fuoco all'esterno dell'abitazione in via Tucconi a San Gavino di Budoni

L’incendio, partito presumibilmente per un sovraccarico elettrico dell’impianto, ha interessato una veranda chiusa in via Tucconi dove si sono propagate le fiamme. L’intervento tempestivo delle due squadre dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e di evitare che l’incendio si propagasse ad altre abitazioni adiacenti.

I vigili del fuoco nell'abitazione in via Tucconi a San Gavino di Budoni

Sono state inoltre messe in sicurezza due bombole di gpl trovate durante le operazioni di spegnimento dell’incendio della veranda. La casa è stata temporaneamente interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e verifica da parte di un tecnico. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per l’estinzione, bonifica e messa in sicurezza del sito.

Non si sono verificati danni alle persone.

(Unioneonline)

