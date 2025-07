Alcune abitazioni sono state fatte evacuare alla periferia della Maddalena, nel quartiere Moneta-Ricciolina, a causa di un incendio divampato vicino alle case.

Incendio a La Maddalena

Le persone sono state soccorse anche a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto che sta dando supporto al sindaco Fabio Lai che ha deciso l'evacuazione immediata delle case minacciate dal fuoco.

Sul posto, coordinati dal Corpo forestale, stanno intervenendo l'elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa di Alà dei Sardi ed è atteso l'arrivo anche di un Canadair appena partito da Olbia.

Per le strade di La Maddalena è un viavai di auto, il maltempo non ha consentito o sconsigliato molti turisti dal recarsi in spiaggia con il conseguente riversamento e circolazione nella rete viaria cittadina, urbana ed extraurbana.

In mattinata la compagnia barracellare era impegnata nel distribuire brochure informative sul rischio incendi boschivi.

