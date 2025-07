Sono al vaglio degli inquirenti i filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza installate nei pressi di via Aga Khan, che hanno immortalato gli ultimi istanti di vita di Gaia Costa, la 24enne di Tempio Pausania investita e uccisa ieri da un Suv guidato da una turista tedesca di 40 anni in vacanza in Costa Smeralda.

Gli investigatori stanno anche sentendo i testimoni dell'accaduto, mentre il Suv, un Bmw di grossa cilindrata, è stato posto sotto sequestro.

La donna è ora indagata per omicidio stradale dalla Procura di Tempio Pausania. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30, quando Gaia, figlia di Alfredo Costa, noto sindacalista della Cisl in Gallura, stava andando al lavoro e per farlo ha attraversato la strada sulle strisce pedonali in via Aga Khan, ex via Porto Vecchio. Mentre si trovava nella carreggiata il Suv l'ha travolta.

L'impatto improvviso con l'auto è stato devastante: la ragazza ha battuto la testa per terra. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e per oltre venti minuti il personale medico ha cercato di rianimare la giovane. La turista che si trovava al volante è stata sottoposta ai test dell'alcol e tossicologici, risultando negativa.

© Riproduzione riservata