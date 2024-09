Il Tribunale del Riesame di Sassari ha disposto la revoca immediata della misura del carcere per Mario Masala, l’uomo di 38 anni accusato di avere investito deliberatamente e ucciso il suo vicino di casa, il pensionato Tonino Pirastru.

I fatti risalgono al 3 luglio scorso e sono avvenuti a Liscia di Vacca (Porto Cervo). Masala è stato arrestato qualche giorno fa con un contestazione pesante, quella di avere regolato i conti con Pirastru uccidendolo, i due erano ai ferri corti perché il pensionato aveva chiuso un passaggio comune con un cancello.

Oggi il Riesame, su richiesta degli avvocati Giancarlo Frongia e Nicola Satta, ha sostituito la misura del carcere con quella degli arresti domiciliari. Per la difesa non vi erano i presupposti per la misura più severa. Nel corso della discussione si è accennato alla recente vicenda di Viareggio, quella di una donna finita ai domiciliari dopo avere travolto un uomo con la sua auto e essere passata più volte sul corpo della vittima uccidendola.

