Una scena terribile quella che i poliziotti del Commissariato di Olbia si sono trovati davanti agli occhi. La pattuglia era intervenuta in una via del centro per una violenta lite ed è stata avvicinata da un uomo con gli abiti intrisi di sangue. È emerso subito dopo che avesse sferrato alcuni fendenti, con un coltello da cucina lungo circa 20 centimetri, a un’altra persona lì accanto, che perdeva copiosamente sangue da lesioni presenti all’addome e all’avambraccio.

Avvisato il 118, un’ambulanza lo ha portato al pronto soccorso dove al ferito sono state trasfuse alcune sacche di sangue e ne è stato disposto il ricovero nel reparto di Chirurgia.

I successivi accertamenti medici hanno appurato che entrambi i coinvolti avevano assunto un’elevata quantità di cocaina.

L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato alla casa circondariale di Sassari-Bancali.

(Unioneonline/s.s.)

