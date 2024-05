Lezioni in aula di primo soccorso in emergenza medica extraospedaliera, per gli studenti delle ultime classi delle Medie dell’Istituto comprensivo di Tempio è stata una esperienza importante e nuova.

I corsi sono stati seguiti da tanti ragazzi e ragazze che hanno partecipato al progetto coordinato dall’insegnante Vittoria Serra. Gli istruttori e formatori NRC (National Rescue Council) sono della coop sociale Onlus SEA Scout Group di Oristano. Hanno lavorato con i ragazzi per due giorni con parte teorica e parte pratica (esercitazione sui manichini).

I contenuti del corso sono stati, oltre ai dati normativi (obbligatorietà dell’impiego del defibrillatore), l’approccio al soccorso, compressione toracica e uso del defibrillatore semiautomatico esterno. Alla fine delle lezioni è stata simulata una reale situazione di emergenza.

