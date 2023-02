Nuove condotte idriche a Tempio Pausania per contrastare la dispersione di acqua. Stanziati oltre 4,4 milioni di euro, un finanziamento di Egas che ha dato l’ok ad Abbanoa affinché proceda con l’appalto dei lavori.

Saranno realizzati circa 6 chilometri di nuove condotte.

I lavori di efficientamento prevedono la sostituzione di 5.500 metri di tubazioni in ghisa sferoidale e la posa di 200 metri di nuove condotte dello stesso materiale.

I lavori dovrebbero durare un anno e mezzo e interesseranno le seguenti strade: Via Kolbe, Via Belluno, Via Pola, Via Gorizia, Via Trento, Via Rovigo, Via Fiume, Via Europa Unita, Via Nuoro, Viale Giovanni XXIII, Via Sardegna, Via Opera, Via Toscanini, Via S. Tomaso, Via S. Teresa, Via Rasella, Via Paolo Carpi, Viale Don Strurzo, Via Enrico De Nicola, Via Settembrini, Via I. Vivanti, Via Giuseppe Anfossi, Via Giovanni Sotgiu, Via Giuseppe Anfossi, Via Francesco Stazza, Via Ugo La Malfa, Via P. Nenni, Via Sandro Pertini, Via Segni, Via G. Saragat, Via M. Morera, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Grazia Deledda, Via Limbara, Via Asproni, Via Val Tidone, Via B. Sansan, Via Di Li Licci, Via Di Li Chelchi e Via Di Li Suari.

«Con questo intervento che investe ingenti risorse potremo contribuire a offrire anche alla città di Tempio Pausania un servizio idrico in linea con le reali esigenze di un intero territorio, cuore nevralgico dell’alta Gallura. I lavori permetteranno di contrastare con forza il fenomeno delle perdite che da sempre affligge il centro urbano», commenta il presidente di Egas Fabio Albieri.

