Un uomo di 50 anni, di Tempio Pausania, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Stando agli atti inviati al pm di turno, la persona fermata ha colpito con uno schiaffo un cliente di un bar, un pensionato che ha avuto la sfortuna di trovarsi nel locale al momento sbagliato.

Quindi è stato chiesto l’intervento dei Carabinieri nel locale, all’uscita di Tempio sulla strada per Oschiri.

Alla vista dei militari l’uomo è andato in escandescenze e si è opposto fisicamente ai controlli. Comparso davanti al giudice per la convalida del fermo, per l’uomo, difeso dall’avvocata Edi Baldino, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

