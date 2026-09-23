Dopo la conclusione di due dei tre lotti del nuovo lungomare di Cannigione, il Comune di Arzachena punta ora al completamento della riqualificazione dell’approdo turistico. Un finanziamento regionale da 3 milioni di euro, assegnato il 22 settembre, consentirà di realizzare l’ultimo lotto funzionale del progetto generale da 4,8 milioni, presentato nel 2023 dall’Ufficio Lavori Pubblici comunale. L’intervento prevede il potenziamento degli impianti e l’ammodernamento funzionale ed estetico del porto, con l’obiettivo di migliorare i servizi destinati alla nautica.

«Per competere con le principali destinazioni nautiche internazionali, Arzachena necessita di strutture moderne, efficienza e servizi di alto livello. I fondi permetteranno il completamento degli impianti tecnologici (antincendio, rete elettrica e idrica a servizio degli ormeggi) e l'ammodernamento estetico e funzionale del porto con nuova pavimentazione e rivestimenti, arredi urbani e sistemi di illuminazione - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Arzachena, Massimo Azzena -. In parallelo con i lavori di riqualificazione del lungomare appena conclusi, gli interventi al porto daranno una nuova identità all’intera Marina di Cannigione. Il borgo ha i numeri e le potenzialità per diventare un punto di riferimento nell'accoglienza di grandi yacht».

L’obiettivo dell’amministrazione è integrare il nuovo lungomare con il rinnovamento dell’area portuale, rafforzando qualità e competitività dell’approdo.

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