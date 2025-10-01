La Radiologia dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania ha un nuovo mammografo ad alta definizione al servizio delle attività ospedaliere e dello Screening in Alta Gallura. Ne dà informazione la Asl Gallura. L’apparecchio sanitario, destinato da Ares Sardegna alla Asl Gallura in sostituzione di un macchinario obsoleto, è stato installato e collaudato nei giorni scorsi. Nel frattempo è stata anche completata l’attività di formazione per il personale.

«Il territorio di Tempio Pausania – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – deve poter contare su apparecchiature sanitarie innovative per vedere migliorare la qualità di tutte le attività di assistenza, compreso lo screening. L'installazione del nuovo mammografo è stato il primo obiettivo raggiunto. Da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno per creare i presupposti utili a dotare l’ospedale Paolo Dettori di attrezzature moderne e innovative a supporto di tutta l’Alta Gallura».

Il moderno strumento digitale – prosegue la Asl Gallura - contiene un modulo per la tomosintesi, una consolle di acquisizione e refertazione dedicata. Consente di individuare lesioni molto piccole in un’unica esposizione. La dose è ridotta al minimo e si riducono i rischi per le pazienti.

