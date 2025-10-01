Tempio Pausania, nuovo mammografo nell’ospedale “Paolo Dettori”Fornito dall’Ares per sostituire un macchinario obsoleto
La Radiologia dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania ha un nuovo mammografo ad alta definizione al servizio delle attività ospedaliere e dello Screening in Alta Gallura. Ne dà informazione la Asl Gallura. L’apparecchio sanitario, destinato da Ares Sardegna alla Asl Gallura in sostituzione di un macchinario obsoleto, è stato installato e collaudato nei giorni scorsi. Nel frattempo è stata anche completata l’attività di formazione per il personale.
«Il territorio di Tempio Pausania – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – deve poter contare su apparecchiature sanitarie innovative per vedere migliorare la qualità di tutte le attività di assistenza, compreso lo screening. L'installazione del nuovo mammografo è stato il primo obiettivo raggiunto. Da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno per creare i presupposti utili a dotare l’ospedale Paolo Dettori di attrezzature moderne e innovative a supporto di tutta l’Alta Gallura».
Il moderno strumento digitale – prosegue la Asl Gallura - contiene un modulo per la tomosintesi, una consolle di acquisizione e refertazione dedicata. Consente di individuare lesioni molto piccole in un’unica esposizione. La dose è ridotta al minimo e si riducono i rischi per le pazienti.