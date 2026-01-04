È vivo e sincero il cordoglio a Tempio Pausania e non solo, per la prematura scomparsa del medico Elio Tamponi, storico responsabile del pronto soccorso dell’ospedale Paolo Dettori, per anni punto di riferimento della sanità dell’alta Gallura. «Lo abbiamo visto tutti al lavoro, in prima linea, ben oltre ciò che il suo mestiere avrebbe richiesto: con premura, senso del dovere e una dedizione rara», ha commentato il sindaco di Tempio, Gianni Addis. «Non è stato solo un medico stimato, ma un vero punto di riferimento per intere generazioni» sono le parole del primo cittadino di Calangianus Fabio Albieri per il dottor Tamponi, nativo di Calangianus, «Un uomo che ha dedicato la sua vita alla cura del prossimo con professionalità, umanità e una dedizione instancabile, diventando un pilastro fondamentale della nostra sanità locale».

E c’è chi lo ricorda particolarmente nei tristi periodi del Covid, impegnato in prima linea a fronteggiare una realtà sanitaria assolutamente imprevista nella gravità e nelle proporzioni in cui si era manifestata. «E anche dopo, negli ultimi anni, quando sarebbe stato naturale fermarsi, lui non ha smesso di adoperarsi», ha scritto sempre il sindaco Addis. «Pur essendo in pensione, ha continuato a offrire la propria presenza e il proprio aiuto, insieme a pochi altri volontari, per provare a sopperire alle carenze strutturali e alle difficoltà del servizio. Lo ha fatto con spirito di responsabilità, con rispetto per l’istituzione sanitaria e, soprattutto, per amore della nostra città».

