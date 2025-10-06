Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada Provinciale 127, nei pressi di Tempio Pausania. A scontrarsi sono stati una moto e un’auto.

Nell’impatto, il motociclista ha riportato ferite ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ospedale con l’elisoccorso al San Francesco di Nuoro.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tempio Pausania, che ha messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli, il traffico sulla provinciale ha subito temporanee chiusure e rallentamenti. I rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono, invece, stati affidati alla polizia stradale.

(Unioneonline/Fr.Me.)

