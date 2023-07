Istituito dal Comune di Telti per premiare gli imprenditori della Sardegna che hanno portato avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per le comunità in cui operano, l'edizione 2023 del Premio Va…lentina assegna il riconoscimento al conte Luigi Donà dalle Rose che, nel 1964, pose la prima pietra per costruire Porto Rotondo.

Per il suo grande impegno a favore della sostenibilità ambientale e per la capacità di aver posto in essere una serie di iniziative a tutela delle tartarughe presenti nel borgo, il fondatore di Porto Rotondo è stato insignito del riconoscimento che ritirerà, domani alle 20, a Telti. Il Premio Va...lentina si inserisce nelle iniziative intraprese dall'amministrazione comunale per salvaguardare le tartarughe terrestri, che nel territorio del paese sono presenti in numero consistente, adottando l'immagine di Va…lentina sia nella cartellonistica stradale, per invitare gli automobilisti a utilizzare una velocità moderata nella guida, sia per promuovere eventi in ambito turistico con l'obiettivo di generare un miglioramento della qualità della vita dei residenti.

«La terra è la risorsa più preziosa che le comunità condividono: l’amministrazione comunale, con il Premio Va…lentina rende merito a coloro che hanno fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio DNA imprenditoriale, predisponendo processi sistemi e risorse in modo da poter ridurre il proprio impatto ambientale e sociale», dice l'assessore al Turismo e bilancio, Matteo Sanna.

