A San Teodoro la passione per lo sport vince sul maltempo. I temporali del fine settimana appena trascorso non hanno fermato l’evento Swim the Island 2023 che, grazie al cambio di location dalla spiaggia La Cinta a quella di Salina Bamba, più idonea per le condizioni meteo-mare di sabato e domenica, ha replicato il successo dello scorso anno.

I temerari 650 atleti iscritti alla manifestazione sono scesi in acqua, sfidando pioggia e mare mosso, per gareggiare in rappresentanza di 16 nazioni europee (2 gli sportivi dalla Thailandia) e da oltre 30 province italiane. Una sfida contro un clima autunnale che non è riuscito a scombinare del tutto i piani degli organizzatori, ma soprattutto una grande prova di tenacia sportiva da parte degli atleti, che hanno mostrato la loro voglia di partecipare a qualunque costo.

«Swim The Island 2023 è stato un evento importante sul profilo organizzativo, sportivo e turistico - ha detto Sandro Salerno di Blue Tribune -. Ritengo sia stato un successo sotto il profilo organizzativo, perché siamo riusciti a realizzare l'evento malgrado le avverse condizioni meteorologiche, spostando il campo di gara in appena 48 ore. Sotto il profilo sportivo e turistico abbiamo avuto la conferma che il format di Swim The Island funziona. La presenza di un numero imponete di nuotatori, l'assegnazione della Coppa Italia ACSI di nuoto in acque libere, e l'aver generato 3000 presenze in bassa stagione a San Teodoro, sono infatti risultati che testimoniano la qualità del format e l'offerta sportiva e turistica».

Soddisfatta per il successo della kermesse anche la sindaca di San Teodoro Rita Deretta. «Sono stati due giorni di grande sport. Come amministrazione abbiamo sempre pensato ad eventi sportivi di spessore, che possano far conoscere le bellezze del nostro territorio, allungando la stagione turistica e promuovendo la nostra cittadina come luogo di sport. Grazie ad una organizzazione impeccabile siamo anche riusciti a superare le difficoltà derivanti dal maltempo. L'appuntamento è ora per la prossima edizione».

Di seguito la classifica delle gare:

Short Femminile - Coppa Italia ACSI: Irene Toniolo

Short Maschile - Coppa Italia ACSI: Alberto Inglese

Long Femminile - Elisabetta Nervi

Long Maschile - Jacopo Ceruti

Combinata Femminile - Michelle Feltrini

Combinata Maschile - Mattia Castello

Classic Femminile - Irene Toniolo

Classic Maschile -Manuel Mascellani

Sprint Femminile - Claudia Tresoldi

Sprint Maschile - Andrea Masatti

