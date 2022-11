Ricco di biodiversità marina, zona di Protezione Speciale e Sito di Interesse Comunitario, Golfo Aranci è stata protagonista dell’edizione 2022 dell’ Action e Biology Campus organizzato da Worldrise Onlus, associazione attiva per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente marino. Sessanta borse di studio hanno permesso ad altrettanti giovani tra i 19 e i 36 anni, studenti o neolaureati in discipline scientifiche e provenienti da 14 regioni italiane, di seguire un programma didattico immersivo e inclusivo e rafforzare conoscenze sul campo per proiettarsi ad un futura professione nell’ambito della tutela del patrimonio costiero.

Per i futuri custodi del mare il corso ha previsto 40 ore di formazione: 19 teoriche e 21 pratiche svolte in mare e nell’elaborazione dei dati raccolti. Lezioni di cartografia e sistemi informativi geografici (GIS), metodi di monitoraggio delle praterie di Posidonia oceanica con un’esercitazione in snorkeling e un focus sulla conservazione dei mammiferi marini, in particolare del delfino costiero, con un’uscita in gommone per l’avvistamento sostenibile e la foto-identificazione di questi cetacei.

Quest’anno il campus si è arricchito di un modulo di fotografia scientifica e tecniche di campionamento fotografico guidati dal naturalista Eugenio Trainito e di un webinar tenuto dalla presidente di Worlrise, Mariasole Bianco, sulla divulgazione scientifica culminato con “l’aperitivo alla scoperta del mare”, quest’ultimo un laboratorio pratico ospitato da bar e locali del borgo costiero, durante il quale studenti e studentesse del Campus hanno intrattenuto il pubblico con una talk su un argomento a scelta tra quelli trattati in aula.

