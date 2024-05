Il prossimo 3 giugno scendono nuovamente in campo a Palau le classi dell’Istituto “Falcone e Borsellino”, impegnate nel progetto di educazione civica predisposto dalla professoressa Tullia Mameli.

In una giornata di educazione ambientale coordinata dal Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana”, i giovani studenti saranno coinvolti in un percorso di esplorazione educativa e culturale che avrà al centro i temi della legalità, della coscienza ecologica, della protezione dell’ambiente. Tre le classi coinvolte, per un totale di 54 alunni e 8 docenti. Guidati dalle esperte e dai volontari del Comitato ambientalista, gli studenti saranno impegnati in lavori di squadra e lezioni interattive con l’intento di educare i giovani allievi alla cura della casa comune e all’idea di cittadinanza attiva, obiettivi cari alla programmazione dell’Istituto messa a punto dal dirigente, Stefano Palmas.

La giornata ecologica comincerà sulla spiaggia di Talmone con un laboratorio didattico su plastica e microplastica. Dopo un’introduzione degli esperti del Comitato degli “Amici”, studenti e docenti saranno impegnati nell’opera di pulizia della spiaggia e nella raccolta dei rifiuti portati dal mare. Durante la seconda parte della giornata, a Cala di Trana, verrà dato spazio all’impatto antropico e ai rischi del turismo di massa, all’importanza del sistema dunale e al suo progressivo degrado, alla funzione della Posidonia oceanica, l’utilissima pianta acquatica che contrasta l'erosione costiera.

