Tutto pronto all’Olbia Arena per il Red Valley, il festival musicale in programma dal 12 al 15 agosto che ogni anno raduna migliaia di persone da ogni angolo del Paese. Per garantire la sicurezza in città il sindaco Settimo Nizzi ha emesso un'ordinanza che regola il consumo di alcolici, bevande e i comportamenti su tutto il territorio comunale.

Nei giorni dell’evento, dalle 18 alle 5 del mattino, sarà vietata la detenzione, il consumo, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Questo sia nei bar, locali e chioschi ambulanti nella zona limitrofa a quella dei concerti, sino a un raggio di 500 metri. Inoltre – visto che l’uso di contenitori in vetro e lattine può essere pericoloso per le persone e per l’ambiente – in tutto il territorio olbiese sarà vietata la detenzione o vendita (in locali, chioschi ambulanti e anche nei distributori automatici) di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori diversi da carta o materiale compostabile.

Per il sindaco Nizzi «i grandi eventi sono ormai parte integrante del nostro calendario che, negli anni, continueremo ad arricchire ma occorre sempre porre la sicurezza al primo posto».

