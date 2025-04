Inclusiva, solidale e panoramica, la StraOlbia si prepara a (per)correre le strade della città, il 3 e il 4 maggio prossimi. Due giorni di sport e intrattenimento: la manifestazione organizzata da Podistica Amatori Olbia, con il patrocinio del Comune, per la trentacinquesima edizione scende in pista rinnovata, con tre percorsi diversi adatti ad atleti professionisti, amatori e appassionati oltre a eventi collaterali per tutti.

Start e taglio del traguardo in Piazza Crispi per tutte e tre le gare ma chilometraggio differente: sette chilometri per la corsa (o passeggiata) non competitiva, simbolo della partecipazione cittadina, dieci per quella competitiva e ventuno per la Olbia21, mezza maratona valevole per il campionato regionale, che, marciando sulla sopraelevata sud e fino a Pittulongu, offrirà la vista panoramica sul golfo, ordinariamente preclusa dal traffico veicolare. Una festa diffusa tra sport e spettacolo, lungo i percorsi, performance musicali e artistiche accompagneranno gli atleti durante le gare che si aprono con quelle giovanili, il 3 maggio, e con un Pasta party, benvenuto conviviale a tutti i runner tra cui si registrano partecipanti provenienti da tredici Paesi.

Con l'esercito delle maglie verde fluo che coloreranno la StraOlbia correranno anche 150 persone con disabilità, iniziativa sostenuta da Geasar, seguite dall'associazione Villa Chiara a cui la manifestazione donerà il ricavato di un'asta di beneficenza. In vendita al miglior offerente, due esclusivi oggetti artigianali marchiati Olbia21, realizzati da Coltelli di Pattada. Gadget, medaglie, magliette e grafiche per la promozione dell'evento sono state realizzati dagli studenti del liceo artistico De Andrè di Olbia.

«Non solo una competizione podistica, la manifestazione è una festa trasversale e punta al coinvolgimento di tutta la città come dimostra la sinergia con il mondo della scuola e dell'associazionismo» dice la presidente di Pao, Sandra Deiana, che stamattina, insieme all'assessora allo Sport, Elena Casu, ha presentato la StraOlbia.

