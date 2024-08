Fermato all'alba di ieri un ragazzo genovese di vent'anni mentre cercava di allontanarsi con altre persone, tutte scappate, dall'area dove si svolge il Red Valley Festival, grande evento musicale in corso a Olbia fino a domani. Bloccato dagli agenti di Polizia del commissariato di Olbia, il ragazzo è stato visto mentre strappava una catenina a una coetanea.

Portato in Commissariato, il ventenne è stato trovato con cinquanta catenine nascoste nelle mutande. Per mettere a segno la rapina, il responsabile ha utilizzato uno spray urticante per rubare più facilmente le collane indossate dalle decine di vittime dell'aggressione che hanno esposto immediatamente denuncia e ieri sono state sentite in Commissariato.

Della vaporizzazione dello spray al peperoncino in mezzo alla folla, durante l'esibizione del cantante Macklemore, diverse testimonianze.

