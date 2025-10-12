Sarà il lungomare di Golfo Aranci a fare da cornice, mercoledì 22 ottobre alle ore 16, alla cerimonia di consegna dei Premi Ussi Sardegna 2025, l’iniziativa organizzata dall’Unione Stampa Sportiva Italiana – sezione sardegna- che celebra le eccellenze dello sport isolano.

Il tema scelto per questa edizione, “Sport e longevità”, punta a valorizzare non solo i risultati agonistici, ma anche l’impatto positivo dell’attività sportiva sulla salute e sul benessere.

La manifestazione si inserisce in un percorso già avviato: a fare da prologo all’evento, nelle scorse settimane a Oristano, è stata premiata Alessia Orro, miglior giocatrice ai recenti Mondiali di pallavolo femminile vinti dall’Italia in Thailandia.

Ora l’attenzione si sposta nel nord Sardegna, dove verranno consegnati riconoscimenti a atleti, società sportive e personalità che si sono distinte nel corso dell’anno non solo per meriti sportivi, ma anche per l’impegno nella promozione di sani stili di vita.

Tra i nomi già annunciati, spiccano Chiara Obino e Cecilia Puddu Obino, don Walter Onano, Leonardo Marras, Diego Nappi, Jeff Onorato, oltre alle atlete dell’Amsicora Hockey femminile, Aldo Brigaglia, Marcello Guidi, Nicola Muscas e molti altri.

In programma anche la consegna dei premi speciali intitolati a Davide Astori e Gigi Riva, due simboli dello sport e dei valori umani.

Il Premio Joseph Vargiu sarà assegnato al pugile Cristian Zara, mentre il giornalista Valerio Vargiu riceverà il riconoscimento “Ussi Sport e Salute” – sezione tv e reportage – dedicato alla memoria di Franco Zuccalà e conferito dall’Ussi nazionale.

Non mancheranno, infine, i rappresentanti di alcune delle realtà sportive più importanti della Sardegna, come il Cagliari Calcio, la Torres Sassari e la Dinamo Sassari, a testimonianza del legame profondo tra sport, territorio e comunità.

(Unioneonline/Fr.Me.)

