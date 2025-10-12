Momenti di apprensione questa mattina a La Maddalena per il crollo di un solaio all’ultimo piano di una palazzina residenziale di tre piani.

Fortunatamente, al momento del cedimento l’appartamento interessato era vuoto e non si registrano feriti. Gli altri appartamenti dello stabile non hanno riportato danni strutturali rilevanti: le verifiche hanno evidenziato soltanto alcune lesioni superficiali, che non compromettono la stabilità complessiva della palazzina.

I vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo tecnico per accertare le condizioni di sicurezza e disposto, in via cautelativa, il divieto di accesso all’abitazione colpita dal crollo fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza. L’area è stata transennata e posta sotto monitoraggio, in collaborazione con le autorità competenti.

