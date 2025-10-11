L’Amministrazione comunale del sindaco, Fabio Lai, procede verso la realizzazione della Cittadella Sportiva di Moneta. Con un atto di indirizzo approvato dalla Giunta, è stato avviato il percorso per la costruzione di un nuovo Palazzetto dello Sport, destinato a diventare, è scritto, il fulcro delle attività sportive dell’isola.

L’obiettivo è creare una struttura moderna e polifunzionale, in grado di ospitare eventi di rilievo e di affiancare le strutture già esistenti, valorizzando La Maddalena anche come meta sportiva oltre che turistica. Il progetto rientra in una più ampia strategia di partenariato pubblico-privato (PPP), che prevede la possibilità di cedere beni comunali, a parere della Giunta, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale – come l’ex Scuola SEIS, meglio conosciuta come ex Scuola Americana della Trinita, inutilizzata da quando (in seguito a convenzione firmata trent'anni prima dall’ex sindaco, Giuseppe Deligia, giunse in proprietà al Comune) ci fu la dismissione della base della Marina degli Stati Uniti; e l’ex Mattatoio comunale – in cambio della realizzazione di opere, a titolo di corrispettivo, totale o parziale, e sulla base del loro valore di mercato.

Un modello previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), pensato per accelerare gli investimenti e ridurre l’impatto sulla spesa pubblica. Parallelamente, l’Amministrazione comunale intende riqualificare parte del patrimonio immobiliare per destinarlo ad alloggi a canone sociale per venire incontro a famiglie e singoli con redditi poco elevati. Il progetto, che sarà inserito nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2026-2028, rappresenta un tassello nella visione di sviluppo della Giunta Lai, a favore dello sport e del sociale.

