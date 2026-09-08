Spaccio di cocaina in Costa Smeralda: 13 persone in carcereIn azione gli agenti del Commissariato di Porto Cervo. Sono 19 le persone complessivamente coinvolte nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Tempio
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Il personale del commissariato di Porto Cervo ha dato esecuzione a un’ordinanza del Gip di Tempio, destinatarie 19 persone. Per 13 soggetti è scattata la misura della custodia cautelare in carcere.
Stando alle ipotesi del pubblico ministero si parla di una vasta rete di spaccio di cocaina, attiva ad Arzachena, Olbia, Palau, Santa Teresa, Tempio e La Maddalena.
L’attività andava avanti da mesi coordinata dal procuratore facente funzioni, Alessandro Bosco. Le misure sono state eseguite nelle ultime ore si tratta dell’ultima tranche di un’indagine che aveva già portato a numerosi arresti negli ultimi mesi.