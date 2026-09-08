Allarme incendio nella notte a Olbia.

Una squadra dei vigil del fuoco è intervenuta alle 3 in via Alessandro Volta, dove è stata segnalata un’auto in fiamme.

Le origini del rogo sono ancora da accertare, la squadra ha spento e ha evitato che le fiamme si propagassero all'appartamento adiacente. Sul posto il 118 e i Carabinieri per le indagini del caso.

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