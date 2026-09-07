Smascherato il "market dello sballo" in Gallura: in cella due pusher inglesi. Fermati dai carabinieri vicino a una nota discoteca di San Teodoro con un campionario completo di droghe, dall'ecstasy alla ketamina. Per loro scatta anche il foglio di via. L’operazione all’interno dei controlli a tappeto eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Siniscola nelle aree calde della movida gallurese. L'intervento più importante ha permesso di smantellare un vero e proprio "market" itinerante dello sballo gestito da due cittadini inglesi di 33 e 25 anni. I due turisti britannici sono stati intercettati e fermati per un controllo mentre si aggiravano nelle strade accanto a una nota discoteca della zona, da sempre epicentro della vita notturna locale.

Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di un impressionante e variegato assortimento di sostanze stupefacenti pronte allo spaccio: cocaina, marijuana, allucinogeni, Mdma, ketamina, hashish e ben 37 pasticche di ecstasy. Durante le concitate fasi dell'operazione, uno dei due giovani ha opposto una violenta resistenza nei confronti dei militari, nel vano tentativo di sfuggire alla cattura. La reazione non è bastata a evitare le manette: entrambi sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Nuoro. Oltre alle pesanti accuse penali, nei loro confronti è stato proposto un ordine di allontanamento: per i prossimi due anni non potranno più rimettere piede nel territorio di San Teodoro.

(Unioneonline/En.Ne.)

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