Fermato con 2,5 chili di cocaina in auto: arrestato in GalluraA casa aveva anche circa 500 grammi tra hashish e marijuana
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Due chili e mezzo di cocaina in auto, mezzo chilo tra marijuana e hashish in casa.
È ingente il quantitativo di droga scoperto dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia durante un controllo partito dalle strade della Gallura. Sulla vicenda, con protagonista un uomo finito in manette per spaccio, non trapelano ulteriori particolari, ma elementi di dettaglio potrebbero emergere nelle prossime ore. Gli inquirenti sono al lavoro per scoprire la provenienza degli stupefacenti.
Domani in Tribunale a tempio si terrà l’udienza per la direttissima: l’arrestato è difeso dall’avvocato Giampaolo Murrighile.
(Unioneonline)