Una delegazione dei Riformatori Sardi si e' presentata, questa mattina al porto industriale di Olbia, con lo striscione "Insularità continuità merci: non solo passeggeri", attirando l'attenzione su una grave criticità che interessa il trasporto delle merci. “I costi da e per la Sardegna sono troppo alti e a farne le spese sono le aziende e i cittadini sardi: con questo sit in vogliamo che venga puntato un riflettore su una tematica fondamentale per la nostra economia e che la nostra richiesta arrivi a Roma”, dicono i Riformatori. “Siamo stati il partito sardo che ha lanciato Il principio di insularità e siamo riusciti a farlo inserire nella Costituzione ora chiediamo adesso che venga applicato", dicono il coordinatore provinciale del partito e assessore al Bilancio del Comune di Olbia, Alessandro Fiorentino, e la coordinatrice cittadina e consigliera comunale, Monica Fois, a Cala Saccaia insieme ad altri esponenti del partito dei Comuni galluresi.

